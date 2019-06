USA und China einig über neue Handelsgespräche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osaka (dpa) - Die USA und China haben sich in ihrem Handelskrieg auf einen "Waffenstillstand" und die Wiederaufnahme von Verhandlungen geeinigt. "Wir sind wieder auf dem richtigen Weg", sagte US-Präsident Donald Trump nach einem Gespräch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Osaka. Trump sicherte zu, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle vorläufig auszusetzen, was eine Vorbedingung Chinas war. Auch hob er die Blockade des chinesischen Telekomriesen Huawei vorerst auf.