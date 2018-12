G20 in der Krise: Uneinigkeit beherrscht Gipfel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buenos Aires (dpa) - Im zehnten Jahr der Gipfel der großen Wirtschaftsmächte steckt die "Gruppe der 20" in einer schweren Krise. Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Buenos Aires prallten Welten aufeinander. Streitthemen waren Welthandel, Migration und Klimaschutz. Erst in letzter Minute legten die Unterhändler einen Entwurf für eine Abschlusserklärung vor. Kanzlerin Angela Merkel konnte sich nach einer Flugpanne erst verspätet in die Gespräche einschalten. Im Ukraine-Konflikt um die Festsetzung ukrainischer Schiffe und Seeleute durch Russland vermittelte Merkel bei einem Arbeitsfrühstück mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.