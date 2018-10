Mutmaßlicher G20-Krawallmacher festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) – Bei der Überprüfung der Besatzungs- und Passagierlisten eines Schiffes in Bremerhaven ist der Polizei ein mutmaßlicher Krawallmacher vom G20-Gipfel Anfang Juli 2017 ins Netz gegangen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der auf dem Schiff arbeitende 32-Jährige am Vorabend festgenommen worden. Gegen den Mann ohne festen Wohnsitz lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Hamburg vor. Nach der Auswertung von Videoaufzeichnungen und Sozialen Medien hatte sich ein dringender Tatverdacht ergeben, dass er sich an den schweren Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg beteiligt hatte. Ein Haftrichter bestätigte am Dienstag seine weitere Inhaftierung.