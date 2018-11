Misshandlungen im Flüchtlingsheim: Aussagen erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Siegen (dpa/lnw) - Im Prozess um Schikanen und Misshandlungen in einem Flüchtlingsheim in Burbach im Siegerland haben von heute an die Angeklagten das Wort. Den insgesamt 30 Wachleuten, Betreuern und Mitarbeitern der Heimleitung auf der Anklagebank wird vorgeworfen, monatelang Asylbewerber in der Notaufnahme-Einrichtung immer wieder eingesperrt, geschlagen und gequält zu haben oder dieses Verhalten zumindest gebilligt zu haben. Vor dem Landgericht Siegen geht es daher seit vergangener Woche um rund 50 Fälle von Freiheitsberaubung, Nötigung, Körperverletzung und Diebstahl. Die Staatsanwaltschaft hatte zum Prozessauftakt von einem menschenverachtenden System gesprochen, in dem die Flüchtlinge eigenmächtig bestraft worden seien.

Zwei Angeklagte haben nach Angaben eines Gerichtssprechers bereits angekündigt, ein Geständnis ablegen zu wollen. Bei den beiden handele es sich jedoch nicht um Führungsfiguren. Ob weitere der 30 Angeklagten Aussagen planen, sei noch offen.