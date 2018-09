Grote informiert über Ausbau der Landesunterkunft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) will am Montagabend (18.00 Uhr) in Neumünster den Bürgern zu einem schwierigen Thema Rede und Antwort stehen. Es geht um den geplanten Ausbau der Landesunterkunft für Flüchtlinge. Die Kapazität in Neumünster soll von derzeit knapp 800 auf 1500 Plätze aufgestockt werden. Die zentrale Landesunterkunft soll dann die Aufgaben der von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) propagierten bundesweiten Ankerzentren übernehmen - von der Registrierung bis zur Verteilung von Flüchtlingen auf die Kommunen. Asylbewerber ohne Bleibeperspektive sollen in Neumünster bis zum Ende ihres Asylverfahrens bleiben - also auch bis zu einer Abschiebung.

Grote selber vermeidet den Begriff Ankerzentrum, er spricht von einem Ankunftszentrum. Der Minister hat betont, dass die Landesunterkunft in Neumünster bereits jetzt fast alle Aufgaben eines Ankerzentrums erfülle und die Infrastruktur dafür biete.

Während in Neumünster die Landesunterkunft ausgebaut werden soll, soll die Belegung der derzeit bestehenden zweiten Landesunterkunft im nahen Boostedt im Kreis Segeberg von zurzeit 1200 Flüchtlingen auf 500 Flüchtlinge, in Notfällen maximal 700 bis Ende nächsten Jahres reduziert werden. In sechs Jahren, also 2024, wird Boostedt komplett geschlossen. Dies hatte Grote auf einer Bürgerversammlung in Boostedt am vergangenen Mittwoch erneut zugesagt.

Die Gemeinde Boostedt hat 4600 Einwohner. Bürgermeister Hartmut König (CDU) hatte von einer Überforderung gesprochen mit 1200 Flüchtlingen. Er berichtete zudem von Frust und ungebührlichem Benehmen insbesondere von Flüchtlingen ohne Bleibeperspektive. Deren Zahl liegt inzwischen bei 800 von 1200 Flüchtlingen.

Schleswig-Holsteins Flüchtlingsbeauftragter Stefan Schmidt hat sich gegen den Ausbau der Landesunterkunft in Neumünster zu einem Ankerzentrum ausgesprochen. Er plädiert für eine dezentrale Unterbringung aller Flüchtlinge nach spätestens drei Monaten in den Kommunen.