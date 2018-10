Rechtsstaat und Roboter: Bundeskanzlerin Merkel in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main/Darmstadt (dpa/lhe) - Flüchtlinge werden mit Rechten und Pflichten aus dem Grundgesetz vertraut gemacht. Darüber informiert sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute beim Besuch einer Rechtsstaatsklasse im Frankfurter Amtsgericht. Zusammen mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier und Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (beide CDU) besucht sie eine Gruppe des Programms "Fit für den Rechtsstaat - Fit für Hessen". Seit drei Jahren werden in diesen Klassen in Hessen Geflüchteten die Werte des Grundgesetzes vermittelt - eine Hilfe zur Integration vor allem für Menschen, die aus ganz anderen Rechtssystemen kommen.

Anschließend setzt Merkel ihren eintägigen Besuch in Hessen in Darmstadt fort und besucht in den Mittagstunden die Technische Universität. Im Mittelpunkt sollen die Chancen der Digitalisierung stehen. Bei einer Vorführung kommen Such- und Rettungsroboter des Teams "Hector" zum Einsatz, die zum Beispiel autonom nach verschütteten Menschen suchen können.