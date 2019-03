Grote: Integration ist bedeutende Gemeinschaftsaufgabe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eutin (dpa/lno) - Die Integration von Zugewanderten ist für Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) eine umfassende Gemeinschaftsaufgabe. Nur wenn alle Menschen, Organisationen und Verbände gemeinsam dieses Ziel verfolgten, könne sie gelingen, sagte der Minister laut Mitteilung am Samstag auf einer Veranstaltung der Beratungsstelle für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe des Kreises Ostholstein in Eutin.

"Erstaufnahme und Betreuung von Flüchtlingen, Sprachförderung oder Beratung sind nur ein Teil der aktuellen Aufgabe", sagte der Minister. "Wir brauchen einen größeren Fokus, wenn wir uns wirklich darüber verständigen wollen, wie wir zusammenleben wollen. Und mit wir sind dabei wir alle gemeint: Neuzugewanderte. Menschen mit Migrationshintergrund, die hier aufgewachsen sind. Menschen ohne Migrationshintergrund. Und Menschen, die nur für eine Weile hier leben."

Nach der Erstintegration müsse es jetzt und künftig beispielsweise auch darum gehen, dass möglichst alle wirklich im Arbeitsmarkt ankommen und dort die gleichen Chancen haben. Es gehe um das Zusammenleben vor Ort und darum, dass alle ihre eigenen Interessen in örtlichen Entscheidungsprozessen einbringen könnten, sagt der Minister weiter.

Grote warb in diesem Zusammenhang für das umfassende Förderprogramm für Integration, Teilhabe und Zusammenhalt, das sein Ministerium Anfang des Jahres auf den Weg gebracht hatte und das sich nicht nur an Migranten, sondern die gesamte Gesellschaft richtet. Es hat eine Laufzeit von drei Jahren. In diesem Jahr stehen etwa 3,5 Millionen Euro zur Verfügung.