Boostedts Bürgermeister fordert weitere Landesunterkunft

Boostedt (dpa/lno) - Der Bürgermeister von Boostedt im Kreis Segeberg, Hartmut König, hat eine dritte Landesunterkunft für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein gefordert. Nur mit kleineren Unterkünften lasse sich die Situation entschärfen, sagte König (CDU) am Mittwochabend in Boostedt vor Beginn einer Bürgerversammlung mit Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. In Boostedt mit 4600 Einwohnern befindet sich eine Landesunterkunft mit zurzeit rund 1200 Flüchtlingen. König hatte auf zunehmende Probleme verwiesen wie ungebührliches Benehmen oder Belästigungen. Ursache sei vor allem die Zunahme an frustrierten Flüchtlingen ohne Bleibeperspektive. In Boostedt seien es etwa 800 der rund 1200.