Berlin nimmt gerettete Flüchtlinge auf: "Sicherer Hafen"

Berlin (dpa/bb) - Berlin will acht Flüchtlinge aus Nigeria und Ghana aufnehmen, die im April aus Seenot gerettet wurden. Damit zeige das Land Berlin seine Hilfsbereitschaft und sende ein deutliches Signal für Mitmenschlichkeit, teilte Innenstaatssekretär Torsten Akmann am Donnerstag mit. "Die Geflüchteten sind jetzt in einem sicheren Hafen....".

Die vier Frauen und vier Männer im Alter zwischen 18 und 34 Jahren gehören laut Mitteilung zu einer Gruppe von 64 Geflüchteten, die von dem deutschen Schiff "Alan Kurdi" vor der libyschen Küste gerettet wurden.

Nachdem Deutschland, Frankreich, Portugal und Luxemburg ihre Bereitschaft zur Aufnahme erklärt hatten, konnten die Geretteten in Malta an Land gehen, wie weiter mitgeteilt wurde. Deutschland nehme demnach 25 Flüchtlinge auf. Neben Berlin sollen sie in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Sachsen unterkommen.

Der rot-rot-grüne Senat in der Hauptstadt habe wiederholt dem Bundesinnenministerium seine Aufnahmebereitschaft erklärt, hieß es. "Menschen in Not zu helfen ist ein klares Gebot der Humanität", sagte der Staatssekretär. Berlin als weltoffene Metropole sei erfahren in der Betreuung von Menschen, die einen lebensgefährlichen Weg hinter sich haben. Die Flüchtlinge würden nun regulär ihre Asylverfahren durchlaufen.