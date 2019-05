NPD-Demonstration in Wismar: Gegendemonstranten in Überzahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wismar (dpa/mv) - Dem Aufruf der NPD zu einer Demonstration am Mittwoch in Wismar sind nach Polizeiangaben rund 250 Menschen gefolgt. Die Teilnehmer der von der Friedensinitiative Wismar organisierten Gegendemonstration waren in deutlicher Überzahl. Laut Polizei wurden rund 1100 Personen gezählt. Sie hatten das Motto "Internationaler 1. Mai, Kundgebung und Umzug für den Frieden und Völkerverständigung" gewählt. Bei der Planung war darauf geachtet worden, dass zwischen den Demonstrationszügen große Abstände eingehalten wurden. Die Polizei war überall in der Kleinstadt deutlich sichtbar aufgetreten. Es kam nach Angaben eines Polizeisprechers nur zu kleinen Zwischenfällen.