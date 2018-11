Verfassungsschutz: Gespräch über Strategien von Extremisten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim traditionellen "Herbstgespräch" des hessischen Verfassungsschutzes diskutieren heute Experten verschiedener Fachrichtungen über Extremismus. Bei der Abendveranstaltung in Wiesbaden wollen zunächst der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, Robert Schäfer, und Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) mit kurzen Statements in das Thema einführen. In einer Podiumsdiskussion mit Angst-, Terrorismus- und Extremismusexperten geht es danach vor allem darum, wie Verfassungsfeinde die Gesellschaft verändern wollen. Zum Herbstgespräch werden laut Innenministerium rund 300 Gäste erwartet.