Brandsatz auf Asylbewerberheim geworfen: Mann in U-Haft

Werdau (dpa/sn) - Ein 25-Jähriger soll einen Brandsatz auf das Gelände eines Asylbewerberheims in Werdau geworfen haben. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Zwickau habe am Freitag Haftbefehl erlassen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Zwickau mit. Dem Mann wird vorgeworfen, in der Nacht zum Freitag den Brandsatz über das Zugangstor der Unterkunft geworfen zu haben. Zuvor soll er angedroht haben, das Haus samt Bewohner niederzubrennen. Sicherheitsbeamte konnten das Feuer schnell löschen. Niemand wurde verletzt.

Da der Bereich videoüberwacht und der 25-Jährige der Polizei kein Unbekannter ist, konnte er schnell identifiziert werden, hieß es. Er wurde angetrunken in seiner Wohnung festgenommen. Im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens muss er sich bereits am kommenden Donnerstag vor Gericht verantworten, so die Behörden. Ihm wird eine Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten in Tateinheit mit Volksverhetzung vorgeworfen.