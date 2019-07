Veranstalter wehren sich gegen Verbot rassistischer Lieder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar/Themar (dpa/th) - Die Veranstalter des geplanten Rechtsrock-Konzerts in Themar wehren sich juristisch gegen Verbote von Alkohol und rassistischen Liedtexten. Gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Meiningen, das die Auflagen bestätigt hatte, legte der Anmelder der geplanten Versammlung Rechtsmittel beim Oberverwaltungsgericht in Weimar ein, wie eine Sprecherin des Gerichts am Mittwoch sagte.

Das Konzert soll am Freitag und Samstag laufen. Den bisher gültigen Auflagen zufolge darf dabei am Samstag kein Alkohol und am Freitag nur Leichtbier mit bis zu 2,7 Prozent Alkohol ausgeschenkt werden. Das Gericht in Meiningen hatte auch eine Auflage bestätigt, die ein Verbot von "Liedern rassistischen Inhalts" vorsieht. Auch dagegen wehren sich die Veranstalter nun juristisch. Eine Entscheidung wird in den nächsten Tagen erwartet.