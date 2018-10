Neonazi-Konzert in Magdala beschäftigt weiter Justiz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar/Magdala (dpa/th) - Ein Rechtsrock-Konzert in Magdala an der Autobahn 4 im Weimarer Land beschäftigt weiter die Justiz. Die Stadt Magdala habe einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gestellt, sagte ein Sprecher der Verwaltungsgemeinschaft Mellingen, zu der die 2000-Einwohner-Stadt gehört, am Freitag auf Anfrage. Das Verfahren beim Amtsgericht Weimar sei noch "in der Schwebe". Nach Angaben des Gerichts geht es um die Nutzung eines Weges zum Konzertgelände durch die Veranstalter. Eine Entscheidung sollte im Laufe des Freitags getroffen werden, hieß es.

Zu dem zweitägigen Konzert, das am Freitagabend in der Kleinstadt starten sollte, werden Tausende Neonazis erwartet. Mehrere Protestaktionen sind geplant. Die Polizei, die vor einem Großeinsatz steht, hat Kontrollstellen an den Zufahrten eingerichtet. Bislang sei die Lage dort noch sehr ruhig, sagte ein Polizeisprecher.

In der Nacht zum Freitag hatte das Thüringer Oberverwaltungsgericht (OVG) bereits fast alle von den Behörden genannten Auflagen an die Veranstalter endgültig abgelehnt - wie zuvor schon das Verwaltungsgericht Weimar. Demnach dürfen auch umstrittene Musikgruppen auftreten und Alkohol kann ausgeschenkt werden.

Die Richter begründeten ihre Ablehnung der Auflagen vor allem damit, dass wegen des kurzfristigen Handelns der Behörden keine genaue Prüfung der konkreten Gefahren mehr möglich sei. Lediglich die zeitliche Begrenzung des Konzerts an beiden Tagen auf 22.30 Uhr wurde gerichtlich gebilligt.