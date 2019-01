Gedenkstätte Buchenwald zählt mehr rechtsextreme Vorfälle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Doppelt so viele Zwischenfälle mit rechtsextremen Hintergrund - das ist die Bilanz der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald für 2018. Teilweise habe es dabei ganz neue Vorfälle gegeben, sagte Rikola-Gunnar Lüttgenau, Sprecher der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.

So habe sich im Mai 2018 ein selbst ernannter "Volkslehrer" aus Berlin unter eine Besuchergruppe in der Gedenkstätte bei Weimar gemischt. Während der Führung habe er antisemitische Parolen geäußert. Unter anderem habe der Mann den Holocaust geleugnet. In Berlin war der Lehrer aus dem Schuldienst entlassen worden. Seine Klage dagegen wurde kürzlich vom Arbeitsgericht abgewiesen.

Insgesamt hätten die Mitarbeiter der Gedenkstätte 2018 etwa 20 Vorfälle mit rechtsextremen Hintergrund registriert, sagte Lüttgenau. Darunter seien etwa Schmierereien, aber auch hetzerische Eintragungen in Gästebücher. Im Vorjahr hatte die Gedenkstätte nach Angaben Lüttgenaus etwa halb so viele rechtsextreme Vorkommnisse an die Polizei gemeldet.