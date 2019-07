Themar: Polizei beschlagnahmt Bierfässer auf Festivalgelände

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Themar (dpa/th) - Einsatzkräfte der Polizei haben am Samstagmittag eine größere Menge Bier auf dem Gelände des Rechtsrock-Festivals in Themar beschlagnahmt. Am Samstag herrschte dort Alkoholverbot, am Freitag war Leichtbier mit bis zu 2,7 Prozent Alkohol erlaubt. 16 Bierfässer und 188 Sixpacks wurden einem Sprecher der Landespolizeidirektion zufolge konfisziert.

Das Alkoholverbot soll ab Samstagnachmittag bis in die Nacht zu Sonntag auch für eine nahe gelegene Gaststätte in Kloster Veßra gelten, die eine zentrale Anlaufstelle für rechtsextreme Musik in Thüringen ist. Grund sei ein enger räumlicher, thematischer und zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Rechtsrock-Festival und der Gaststätte, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion.

In dem Gasthaus finden laut Verfassungsschutzbericht regelmäßig Konzerte, Lieder- und Balladenabende sowie Spendenveranstaltungen statt. Der Betreiber gilt laut Verfassungsschutzbericht als ein "führender Rechtsextremist in der Region".