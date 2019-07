Mehr Gegendemonstranten in Themar als in den Vorjahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Themar (dpa/th) - Anders als in den vergangenen Jahren sind die Organisatoren der Proteste gegen das Rechtsrock-Festival in Themar dieses Mal zufrieden mit der Beteiligung. "Im Vergleich zum letzten Jahr ist das ein Quantensprung", sagte der Sprecher des Bündnisses für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra, Thomas Jakob, am Samstag. Bis zum Nachmittag hatten seinen Einschätzungen zufolge etwa 700 Menschen an den Protesten teilgenommen. Nach Polizeiangaben machten rund 400 Demonstranten mit - genauso viele waren den Beamten nach als Besucher auf das Festivalgelände gekommen.

Während die Konzertbesucher über eine gesperrte Bundesstraße zur Veranstaltung gingen, empfingen Gegner der Veranstaltung sie mit Pfiffen. Ein Demonstrant hielt ihnen von einer Angel herab eine leere Dose Radler entgegen. Auf dem Konzertgelände gilt am Samstag ein absolutes Alkoholverbot.

In den vergangenen Jahren hatten sich weniger Menschen an den Protesten gegen Rechtsrock-Konzerte beteiligt; 2018 hatte die Polizei die Zahl der Gegendemonstranten mit etwa 300 angegeben.