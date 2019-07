Bisher 18 Strafanzeigen beim Rechtsrock-Festival in Themar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Themar (dpa/th) - 18 Strafanzeigen hat die Polizei am ersten Tag des Rechtsrock-Festivals im südthüringischen Themar aufgenommen. Überwiegend ging es dabei um das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Neun Ordnungswidrigkeiten wurden angezeigt, von 20 Teilnehmern wurde die Identität festgestellt, acht wurden des Platzes verwiesen.

Am Freitagabend kamen nach Polizeischätzungen rund 380 Besucher. Die Beamten brachen die Auftritte von zwei der drei Bands vorzeitig ab. Sie hätten gegen Auflagen verstoßen, sagte ein Sprecher. Die Polizei ist am Wochenende mit einem Großaufgebot in der 2800-Einwohner-Stadt präsent. Das Gelände können Besucher nur durch Schleusen betreten, in denen Polizisten insbesondere kontrollieren, ob Waffen, Vermummungsgegenstände oder Alkohol mitgebracht werden sowie ob die Konzertbesucher verbotene Symbole auf ihrer Kleidung tragen. Anders als in den vergangenen Jahren gilt am Samstag ein striktes Alkoholverbot. Zu den Konzerten waren für Samstag zwischen 800 und 1200 Teilnehmer angemeldet worden.

Gegner der Veranstaltung haben auch für Samstag Protest angekündigt. Geplant ist unter anderem ein Friedensgebet und ein Demokratiefest, bei dem Thüringer Landespolitiker zu Wort kommen sollen. Auch Live-Musik soll gespielt werden.