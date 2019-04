Polizei verhindert Konzert von Rechtsextremisten bei Rostock

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin/Zernin (dpa/mv) - Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern ein Konzert von Rechtsextremisten verhindert. Bei dem Einsatz im Gemeindehaus Zernin im Landkreis Rostock sei es auch zu Angriffen auf die Polizei gekommen, teilte das Innenministerium in Schwerin am Sonntag mit. Zwei Beamte seien verletzt worden.

Rund 90 Menschen hatten sich den Angaben zufolge zu der als Privatfeier deklarierten Veranstaltung in dem Gemeindehaus getroffen. Nachdem "die wahre Intention der Veranstaltung" klar geworden sei, habe der Bürgermeister der Gemeinde der Polizei das Hausrecht übertragen. Diese habe dann den geplanten Auftritt rechter Szenebands unterbunden. 25 teils stark alkoholisierte Teilnehmer der Veranstaltung hätten die Polizisten beschimpft und angegriffen, als sie zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert worden seien, hieß es.

"Die Ereignisse zeigen wieder einmal, dass die Gefahr von rechts nicht unterschätzt werden darf", sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU). Deshalb werde die Polizei auch künftig energisch und konsequent gegen alle extremistischen Konzertveranstaltungen vorgehen, die für die Verbreitung rechtsextremistischen Gedankenguts eine entscheidende Rolle spielten. "Die braunen Ideologen versuchen mit aggressiv-kämpferischen Methoden unsere Demokratie und den Rechtsstaat abzuschaffen", warnte der Minister.