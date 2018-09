AfD-Abgeordnete bei Chemnitz-Demo: Sondersitzung im Landtag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen der Teilnahme von zwei AfD-Landtagsabgeordneten bei den Protesten in Chemnitz kommt das Parlamentarische Kontrollgremium des baden-württembergischen Landtags am 19. September zu einer Sondersitzung zusammen. "Eine Einladung dazu wurde heute verschickt", sagte der Vorsitzende des Gremiums, Hans-Ulrich Sckerl (Grüne), am Montag in Stuttgart. "Wir sind alle an einer schnellen Aufarbeitung der Ereignisse von Chemnitz und an einer Aufklärung der Rolle von baden-württembergischen AfD-Abgeordneten interessiert", begründete Sckerl die Sondersitzung.

Der Verfassungsschutz müsse nun alle relevanten Informationen, Bilder und Videos sammeln und sichten. "Es muss neu entschieden werden, ob die AfD oder einzelne Mitglieder vom Verfassungsschutz beobachtet werden, Abgeordnete eingeschlossen."

Die AfD-Abgeordneten Stefan Räpple und Hans Peter Stauch hatten auf Twitter Fotos von sich bei den Protesten Anfang vergangener Woche in Chemnitz veröffentlicht und geschrieben: "Falls ich später mal gefragt werden sollte, wo ich am 27. August 2018 war, als die Stimmung in #Deutschland kippte: Ja, ich war in #Chemnitz dabei!"