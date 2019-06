SEK-Munitionsskandal: Innenminister kündigt Konsequenzen an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Nach der Festnahme von drei ehemaligen und einem aktiven Mitglied des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Mecklenburg-Vorpommern hat Innenminister Lorenz Caffier (CDU) Konsequenzen angekündigt. Bei der Einstellung neuer Polizisten will er die Regelabfrage beim Verfassungsschutz einführen. Der Referentenentwurf für eine Änderung des Landesbeamtengesetzes sei im Innenministerium bereits erarbeitet worden, sagte Caffier am Donnerstag in Schwerin.

In Einstellungsgesprächen soll außerdem strenger als bisher die Haltung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung ermittelt werden. Die Verweildauer von Beamten in Spezialeinheiten soll auf maximal zehn Jahre begrenzt werden, "eher noch weniger", wie Caffier sagte. So soll unter anderem einem Elite- und Korpsdenken vorgebeugt werden.

Bei Schießübungen der Spezialeinheiten soll künftig genauer geprüft werden, wie viel Schuss abgegeben wurden. Dies werde gerade bei dynamischen Übungen - wie dem Schießen aus einem fahrenden Auto heraus - mit mehr Bürokratie einhergehen, sagte der Minister.

Drei der am Mittwoch Festgenommenen sollen Munition des Landeskriminalamtes beiseite geschafft und einem Vierten weitergegeben haben, der den Ermittlern zufolge Kontakte in die "Prepper"-Szene hatte. Das Beiseiteschaffen ist möglicherweise bei Übungen geschehen, bei denen größere Mengen an Schüssen abgegeben wurden.