NSU-Untersuchungsausschuss hört Sachverständige an

Schwerin (dpa/mv) - Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss des Landtags zu den Aktivitäten der rechtsterroristischen Gruppe NSU in Mecklenburg-Vorpommern hört an diesem Freitag erstmals Sachverständige an. Die Anhörung ist öffentlich, wie der Landtag mitteilte. Angehört wird zunächst die Vorsitzende des Untersuchungsausschusses "Rechtsterrorismus und Behördenhandeln" des Landtages Thüringen, Dorothea Marx (SPD). Anschließend soll die der Linken in diesem Ausschuss, Katharina König-Preuss, befragt werden.

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss war im Mai 2018 eingerichtet worden. Das Gremium soll die Gewalttaten des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) und die Vernetzung der Terrorgruppe in der rechten Szene auch im Nordosten untersuchen. Zudem sollen die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden beleuchtet werden.

Zuvor war ein Unterausschuss des Innenausschusses mit dieser Aufgabe betraut gewesen. Dem Gremium war jedoch die Akteneinsicht verwehrt worden. Deshalb hatte sich der Landtag im April 2018 nach Jahren des Zögerns doch entschlossen, einen regulären Untersuchungsausschuss (PUA) einzurichten, der deutlich mehr Befugnisse besitzt.

Dem NSU werden zehn meist fremdenfeindlich motivierte Morde zugerechnet. Zu den Opfern zählt Mehmet Turgut, der 2004 an einem Imbissstand in Rostock erschossen wurde. Zudem sollen zwei Banküberfälle 2006 und 2007 in Stralsund auf das Konto des NSU gehen.

Beate Zschäpe ist als einziges überlebendes Mitglied des NSU im Juli 2018 zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Das Oberlandesgericht München sprach sie unter anderem des zehnfachen Mordes schuldig und stellte die besondere Schwere der Schuld fest.