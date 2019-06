Innenminister informiert Ausschuss über Polizeifestnahmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Innenminister Lorenz Caffier (CDU) will heute den Innenausschuss des Landtags über die Festnahmen in der Landespolizei informieren. Drei ehemalige Mitglieder und ein aktiver Beamter des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwoch festgenommen worden. Drei von ihnen sollen seit 2012 Munition des Landeskriminalamts (LKA) Mecklenburg-Vorpommern beiseite geschafft und dem Vierten mit Kontakten in die "Prepper"-Szene überlassen haben. Gegen die Männer lagen Haftbefehle vor. Caffier (CDU) sagte am Mittwoch, er sei "zutiefst erschüttert und fassungslos" über die Vorfälle.

"Prepper" bereiten sich mit Vorräten auf Krisen oder einen Zusammenbruch der staatlichen Ordnung vor - manche kalkulieren den Einsatz von Waffen ein.