22-Jähriger mit Hakenkreuz-Tattoo in Schwarzenberg unterwegs

Schwarzenberg (dpa/sn) - Streifenpolizisten haben in Schwarzenberg im Erzgebirge einen 22-Jährigen mit einer Hakenkreuz-Tätowierung gestellt. Er trug das drei mal drei Zentimeter große Nazi-Emblem frei sichtbar auf dem Schienbein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der weiteren Kontrolle am Sonntag entdeckten die Polizisten zudem noch eine tätowierte SS-Runde an der Hand des Mannes. Gegen ihn wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.