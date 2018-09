Vermummte stürmen Nachtclub: Rechtsextreme Täter vermutet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Salzwedel (dpa/sa) - Vermummte Angreifer haben in Salzwedel in der Altmark einen Nachtclub mit Baseballschlägern und Axtstielen gestürmt. Bei den rund zehn Tätern handele es sich vermutlich um Rechtsextreme, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein 17 Jahre alter Gast wurde geschlagen, erlitt mehrere Prellungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen stürmten die Vermummten in der Nacht zu Samstag das Lokal, schlugen mit Baseballschlägern und Axtstielen die Fensterscheiben ein und attackierten mindestens einen Gast. Das Lokal könnte überfallen worden sein, weil es auch als Treffpunkt der linken Szene bekannt ist, schrieb die Polizei zu einem möglichen Motiv.

Zeugen ordneten die Angreifer den Angaben zufolge der rechtsextremen Szene vor Ort zu. Die Täter flüchteten aus dem Lokal. Die alarmierte Polizei konnte ein Fluchtauto stellen und einen 19 Jahre alten Verdächtigen aus Salzwedel festnehmen. Ob er der Polizei bereits wegen rechter Straftaten bekannt ist, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen. Es werde wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt. Wer den Vorfall beobachtet habe, solle sich bei der Polizei melden.