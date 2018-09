Polizei verfolgt mehrere rechtsextremistische Straftaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt/Schleiz (dpa/th) - Seit dem Wochenende verfolgt die thüringische Polizei mehrere rechtsextremistische Straftaten. So habe ein 25-Jähriger am Samstag in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) der Besatzung eines vorbeifahrenden Streifenwagens den Hitlergruß gezeigt, teilten die Sicherheitskräfte am Montag mit. In Rudolstadt wiederum brüllte den Angaben zufolge ein 56 Jahre alter Mann in einem Mehrfamilienhaus rechte Parolen. Er wurde von den Beamten des Hauses verwiesen. In Arnstadt (Ilm-Kreis) schließlich meldete sich am Sonntag eine 39-Jährige, an deren schwarzen Auto Unbekannte ein Hakenkreuz in den Lack geritzt hatten.