Frauen haben wichtige Rolle in extremistischen Gruppen

Rostock (dpa/mv) - Obwohl sie in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so präsent sind wie Männer, spielen Frauen nach Einschätzung von Experten eine wichtige Rolle in rechtsextremen oder islamistischen Gruppierungen. "Eine der Strategien für den Einsatz von Frauen in extremistischen Bewegungen ist deren positive Wirkung auf Sympathisanten und potenzielle Neumitglieder", sagte die Extremismusforscherin Nina Käsehage. "Man möchte der jeweiligen Gruppe ein freundliches Gesicht geben." Für die Motivation von extremistischen Frauen gebe es keine einfachen Antworten. An der Universität Rostock findet am Montag die Fachtagung "Frauen im Extremismus: Ursachen, Probleme, Konsequenzen" statt.