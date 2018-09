Ägyptische Familie auf Spielplatz bedroht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rathen (dpa/sn) - Ein bisher Unbekannter hat am Sonntagabend eine ägyptische Familie in der Sächsischen Schweiz beleidigt und bedroht. Nach Angaben der Polizei vom Montag in Dresden sprach der Mann die vierköpfige Gruppe auf einem Spielplatz nahe der Elbfähre in Rathen an und beschimpfte sie. Danach habe er aus seinem Auto einen Teleskopschlagstock geholt und gegen sie erhoben. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.