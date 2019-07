Prozess wegen Turnhallen-Brandstiftung verzögert sich weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Der überraschende Widerruf einer Aussage hat den Revisionsprozess gegen den mutmaßlichen Turnhallen-Brandstifter und Ex-NPD-Politiker Maik Schneider erneut verzögert. Der Vorsitzende Richter Klaus Feldmann hatte am Freitag mehrere Anträge der Verteidigung auf Aussetzung des Verfahrens und Anhörung weiterer Zeugen abgelehnt und das Ende der Beweisaufnahme angekündigt. Doch dann präsentierte Schneiders Anwalt Mathias Noll ein Schriftstück, in dem ein früherer Mitangeklagter seine Aussage zu seiner Beteiligung an der Brandstiftung widerruft. Nun soll dieser Zeuge am 6. August erneut vor Gericht gehört werden.