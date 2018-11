Rund 3000 Menschen beim Friedensfest in Ostritz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ostritz (dpa/sn) - Die Stadt Ostritz hat ihr Friedensfest zum Protest gegen ein Neonazi-Festival als Erfolg verbucht. Wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten, kamen wie zur Erstauflage des Bürgerfestes im April dieses Jahres etwa 3000 Menschen zu den Veranstaltungen. Vor allem an den beiden Abenden blieb im Festzelt kein Platz mehr frei. "Ich bin zutiefst berührt von dem, was hier in Ostritz passiert ist - von diesem Engagement, von dieser Herzlichkeit und von dieser Besonnenheit", sagte Bürgermeisterin Marion Prange (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur. Die vielen Akteure hätten ganz unterschiedliche Akzente gesetzt und viel Resonanz bekommen.

Die Polizei zog bereits am Samstagabend ein erstes Fazit zu ihrem Einsatz. Demnach blieben größere Zwischenfälle im Zusammenhang mit dem "Schild & Schwert"-Festival der Rechtsextremen aus. Allerdings registrierten die Beamten auch am Samstag wieder mehrere Straftaten von Teilnehmern. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben etwa 700 Besucher kontrolliert. Im Vergleich zum April reisten damit deutlich weniger Rechtsextreme an. Damals waren rund 1200 Neonazis aus ganz Deutschland und dem Ausland nach Ostritz gekommen.