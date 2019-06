Polizei versperrt Nebeneingang zu Neonazi-Treffen in Ostritz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ostritz (dpa/sn) - In Ostritz hat die Polizei auf Hinweise reagiert, wonach Teilnehmer am rechtsextremen "Schild und Schwert Festival" ohne Polizeikontrolle auf das Veranstaltungsgelände gelangt sind. Am Vortag hatten Augenzeugen beobachtet, dass zahlreiche Personen an den Polizeikontrollen vorbei durch einen Nebeneingang zu dem Neonazi-Treffen geschleust worden waren. Beamte hätten den Weg durch dieses Fußgängertor nun versperrt, teilte die Polizei am Samstag mit.