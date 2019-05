Grüne warnen vor Antisemitismus und Rechtsextremismus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Die Landtags-Grünen schlagen wegen der hohen Zahl antisemitischer und rechtsextremistischer Straftaten und Bedrohungen und wegen mittlerweile 81 untergetauchter Neonazis in Bayern Alarm. Die meisten Zahlen bewegten sich entweder auf einem anhaltend hohen Niveau oder stiegen weiter an, klagte der Sprecher für Strategien gegen Rechtsextremismus, Cemal Bozoglu, am Montag in München.

Bozoglu legte Antworten der Staatsregierung auf mehr als ein Dutzend parlamentarische Anfragen vor. Demnach ist die Zahl antisemitischer Straftaten im vergangenen Jahr von 148 auf 219 gestiegen - das ist der höchste Stand seit mindestens zehn Jahren. Bei rechtsextremer Hasskriminalität verzeichneten die Behörden einen Anstieg von 632 auf 659 Fälle. Die Zahl rechtsextremistisch motivierter Gewaltdelikte ging binnen Jahresfrist nur leicht von 68 auf 63 zurück, die Zahl rechtsextremistisch motivierter Straftaten von 1897 auf 1771. Bei rechtsextremistischen Bedrohungen nahm die Zahl von 31 auf 44 zu.