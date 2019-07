Demokratiepreis soll an Lübcke erinnern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlheim (dpa/lhe) - Eine Auszeichnung für lokale Demokratie soll laut dem Hessischen Städte- und Gemeindebund künftig an den ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) erinnern. "Unsere Demokratie lebt von Zeichen, lebt vom Zeugnis engagierter und unbeugsamer Menschen", erklärte Karl-Christian Schelzke, Direktor des Städte- und Gemeindebundes am Mittwoch in Mühlheim. Daher habe er in einem Schreiben an Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) eine Auszeichnung vorgeschlagen, die den Namen von Lübcke tragen soll.

Sie könne an Einzelpersonen und Initiativen vergeben werden, die sich in besonderer Weise um die Demokratie verdient gemacht hätten, erklärte Schelzke. Dazu gehöre, mit ehrenamtlicher Arbeit eine demokratische und tolerante Alltagskultur zu stärken, in vorbildlicher Weise Zivilcourage zu zeigen und gegen jegliche Form von Extremismus und Gewalt Position zu beziehen.

Lübcke war Anfang Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses im Landkreis Kassel getötet worden. Der Verdächtige Stephan E. hatte die Tat gestanden und dann widerrufen. Die Bundesanwaltschaft geht von einem rechtsextremen Motiv aus.