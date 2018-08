Landespolitiker bei Gottesdienst in Mattstedt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mattstedt (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und mehrere Minister sowie Landes- und Kommunalpolitiker haben sich am Samstag an einem Gottesdienst in Mattstedt im Weimarer Land beteiligt. In dem kleinen Dorf war ein Neonazi-Konzern mit mehreren Tausend Teilnehmern geplant, das nach einer Verwaltungsgerichtsentscheidung von Freitagabend nicht auf einer Industriebrache stattfinden darf. Das Verwaltungsgericht Weimar hatte einen Eilantrag der Veranstalter abgewiesen. Damit hat die Verfügung der Gemeinde Ilmtal-Weinstraße Bestand, die die Nutzung des ehemaligen Fabrikgeländes für das Konzert untersagt.

Nachdem mehrere Initiativen zu Gegenaktionen gegen das Rechtsrock-Konzert in Mattstedt aufgerufen hatten, fanden sich dort auch Demonstranten ein. Die Polizei wies Angehörige der rechten Szene, die zu dem geplanten Konzert anreisten, bei der Anfahrt ab.