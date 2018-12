Vier Linksextremisten haben Waffenerlaubnis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Von vier Linksextremisten in Rheinland-Pfalz ist nach Angaben der Landesregierung derzeit bekannt, dass sie eine Waffenerlaubnis haben. Zwei Menschen hätten den kleinen Waffenschein - er gilt für Schreckschusswaffen -, einer habe die Munitionserlaubnis als Sportschütze und einer die Erlaubnis für ein vererbtes Gewehr, teilte das Innenministerium in Mainz auf eine Anfrage aus der CDU-Landtagsfraktion mit. Die vier zählen zu der Gruppe der etwa 500 Menschen, die nach Angaben des Verfassungsschutzes dem linksextremistischen Potenzial in Rheinland-Pfalz zugerechnet werden.