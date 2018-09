Rheinland-Pfalz lässt AfD-Nachwuchs nicht beobachten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Der Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz lässt die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative nicht formell beobachten. Nach Angaben von Innenminister Roger Lewentz (SPD) vom Dienstag wird das Verhalten der AfD insgesamt aber aufmerksam geprüft. "Wir schauen da sehr genau hin in Rheinland-Pfalz", sagte Lewentz in Mainz. "Der Verfassungsschutz sammelt in originärer Zuständigkeit Informationen, die in Richtung verfassungsfeindliches Verhalten bei der AfD gehen. Am Ende wird das dann zu bewerten sein." Die Jugendorganisation JA habe in Bremen und Niedersachsen offensichtlich eine andere Qualität als derzeit in Rheinland-Pfalz, sagte er.

Am Montag hatten Niedersachsen und Bremen bekanntgeben, dass der Verfassungsschutz in beiden Ländern die JA ins Visier nimmt. Nach Ansicht von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) ist die JA eine verfassungsfeindliche Organisation mit repressiver, autoritärer und anti-pluralistischer Zielsetzung. Der JA-Bundesvorsitzende Damian Lohr, Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz, hatte die Ankündigung als nicht nachvollziehbar kritisiert. Weder einzelne Landesverbände noch die JA als Ganzes seien verfassungsfeindliche Organisationen, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands einsetzten.