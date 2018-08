Rheinland-Pfalz investiert in Maßnahmen gegen Extremismus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Damit junge Menschen sich nicht radikalisieren, will Rheinland-Pfalz in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen als im Vorjahr. Das Jugendministerium in Mainz veranschlagt für Maßnahmen und Projekte gegen Extremismus insgesamt rund 568 000 Euro. In der Summe sind sowohl Mittel für hauseigene Projekte als auch Zuschüsse zu externen Projekten enthalten. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt rund 346 400 Euro gezahlt. Das geht aus einer Antwort auf eine kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor. Die Gefahr einer Radikalisierung sei bereits in den Vorjahren gestiegen, erklärte das Ministerium.