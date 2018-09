Proteste in Chemnitz: Minister sieht Standort in Gefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz/Mainz (dpa/lrs) - Die ausländerfeindlichen Proteste in Chemnitz schaden nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministers Volker Wissing (FDP) dem Standort Deutschland. "Die Rechtsradikalen als laute und brutale Minderheit, aber auch die schweigende Mehrheit in Chemnitz, schaden Sachsen und dem gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland", sagte Wissing der "Welt". "Jeder ausländische Facharbeiter, jeder Ingenieur, jede Wissenschaftlerin wird sich dreimal überlegen, ob sie in eine Region ziehen, in der ein brauner Mob die Straßen beherrscht."

Seit Tagen kommt es in der sächsischen Stadt zu Demonstrationen von Rechtsgerichteten, Neonazis und Gegnern der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung sowie zu Gegenprotesten. Auslöser war der Tod eines 35-jährigen Deutschen, der vor gut einer Woche in der Stadt Opfer einer Messerattacke geworden war. Tatverdächtig sind ein Iraker und ein Syrer. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte am Sonntag mit Blick auf Vorwürfe gegen sein Bundesland betont, die Mehrheit der Menschen stehe für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.