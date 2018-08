Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Noch 32 der insgesamt rund 500 dem Reichsbürger-Spektrum zugeordnete Menschen in Rheinland-Pfalz haben eine waffenrechtliche Erlaubnis. Wie aus einer Antwort des Innenministeriums in Mainz auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Pia Schellhammer hervorgeht, handelt es sich um 14 Kleine Waffenscheine, 18 Waffenbesitzkarten und insgesamt 102 Waffen. Ursprünglich hatten 51 sogenannte Reichsbürger eine waffenrechtliche Erlaubnis. 19 von ihnen haben ihre Waffen demnach mittlerweile abgegeben oder sie wurden sichergestellt. Bei den verbleibenden 32 sind in zehn Fällen noch weitere Prüfungen nötig, in 22 Fällen läuft das Verfahren, das in den Entzug der Erlaubnis und Waffe münden kann.

Schellhammer, die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion ist, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die jüngsten Ereignisse in Chemnitz hätten die Gewaltbereitschaft rechtsextremer Gruppen verdeutlicht. "Die Zahlen der Landesregierung belegen, dass es auch in Rheinland-Pfalz einige Menschen gibt, die zu diesem Milieu zählen und im Besitz von Waffen sind."