Koalition wirft AfD Nähe zum Rechtsextremismus vor

Mainz (dpa/lrs) - Die Ampel-Koalition und die CDU-Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag haben der AfD Nähe zum Rechtsextremismus vorgeworfen. "Das hat System und Sie wollen den Schulterschluss mit der rechtsextremen Szene", sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Pia Schellhammer, am Donnerstag im Mainzer Landtag. Der SPD-Politiker Michael Hüttner sagte: "Ich persönlich betrachte die AfD bereits als rechtsextrem."

AfD-Fraktionschef Uwe Junge wies die Vorwürfe zurück und sagte, die Mitglieder der AfD stünden "fest auf dem Boden des Grundgesetzes und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung". Er räumte ein: "Ja, es gibt in unserer Partei in der Tat gelegentlich Abweichungen von klar beschlossenen programmatischen (Grundsätzen)." Dagegen werde aber mit Entschlossenheit vorgegangen.

Politiker von Koalition und CDU werfen der AfD unter anderem vor, dass Junge an einer Demonstration der AfD in Chemnitz teilgenommen hatte, wo auch Anhänger des fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses und der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz waren. Zudem hatte die AfD-Fraktion am Dienstag den Abgeordneten Jens Ahnemüller wegen Kontakten zum Rechtsextremismus ausgeschlossen. CDU-Fraktionsvize Alexander Licht warf der AfD Janusköpfigkeit vor, weil die AfD in einer Mitteilung "keinen Zweifel an der demokratischen Gesinnung" von Ahnemüller gezeigt habe.