Protestaktionen gegen Rechtsrock-Konzert erwartet

Erfurt/Magdala (dpa/th) - Wenige Tage vor einem geplanten Konzert der rechten Szene in Magdala im Weimarer Land rechnet die Pfarrerin der Gemeinde mit vielen Gegendemonstrationen. Jeannette Lorenz-Büttner blickt aber nicht nur negativ auf das kommenden Wochenende. "Ich sehe das trotz aller Schrecken auch als Chance für den Ort", sagte sie. Mit dem Konzert sei die Möglichkeit verbunden, "dass wir uns fragen: Wo stehen wir als Gesellschaft eigentlich und wo kommen wir hin, wenn wir alle so tun, als gehe uns so etwas nichts an".

Rechtsextreme haben für Freitag und Samstag Konzerte in Apolda und Magdala angemeldet. Ob die Veranstaltung an beiden Orten parallel oder nur in einer der beiden Kommunen stattfinden wird, ist derzeit noch unklar.