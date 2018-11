Gedenktafel für Opfer des Hafenstraßenbrandes beschmiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Bislang unbekannte Täter haben in Lübeck eine Gedenktafel für die Opfer des Brandanschlages auf ein Asylbewerberheim in der Hafenstraße mit NS-Symbolen beschmiert. Zwischen dem 8 und dem 10. November wurden mit weißer Farbe zwei Hakenkreuze und SS-Runen auf den Gedenkstein gemalt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Die Schmierereien wurden bereits am Samstag entdeckt.

Das Staatsschutzkommissariat der Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Es werden Zeugen gesucht.

Bei dem Anschlag im Januar 1996 starben zehn Menschen, darunter sieben Kinder und Jugendliche. Die Hintergründe des Brandes sind bis heute ungeklärt.