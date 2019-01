Erneute Attacke auf Linkenbüro in Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Erneut haben Unbekannte ein Büro der Linke in Leipzig angegriffen. Das Wahlkreisbüro des Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann wurde am Wochenende mit Pflastersteinen beworfen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Vor zwei Wochen war das Bürgerbüro der Linke-Politiker Sören Pellmann und Cornelia Falken in Leipzig mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Zudem hatten die Täter die Scheiben offensichtlich mit Böllern beworfen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang beider Angriffe.