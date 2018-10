Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köthen (dpa/sa) - Die Hochschule Anhalt lädt heute zu einem Aktionstag "Weltoffene Hochschulen" auf dem Marktplatz in Köthen ein. Die Veranstaltung setze ein klares Zeichen gegen die extremistischen Demonstrationen in den vergangenen Wochen, sagte Hochschulrektor Jörg Bagdahn im Vorfeld. Der Aktionstag war eigentlich bereits für den 29. September geplant. Er wurde verschoben, weil zeitgleich eine rechte Kundgebung angemeldet war. Beide Veranstalter hatten den Marktplatz als Ort ausgewählt - die rechten Veranstalter allerdings früher und hatten damit Vorrang.

Nach Angaben der Hochschule gibt es am Samstag ein buntes Programm, an dem sich auch Vereine, Schulen und Unternehmen beteiligen. Auch alle anderen Hochschulen des Landes hätten ihre Teilnahme zugesagt. "Gemeinsam werden sie sich mit uns für Toleranz, Aufgeschlossenheit und gelebte Internationalität einsetzen", erklärte Bagdahn. Erwartet wird auch Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD).

In den vergangenen Wochen hatten immer wieder rechtsgerichtete Bündnisse zu Kundgebungen in Köthen aufgerufen. Anlass ist der Tod eines Kötheners in der Nacht zum 9. September. Nach Behördenangaben starb er an einem Herzinfarkt, nachdem er einen Streit zwischen Afghanen schlichten wollte und ins Gesicht geschlagen wurde. Die Staatsanwaltschaft will noch im Oktober Anklage gegen zwei Verdächtige erheben.