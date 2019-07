Nach Mord an Lübcke: Rechtsextreme planen Demonstration

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Weniger als zwei Monate nach dem Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) wollen Rechtsextreme in Kassel demonstrieren. Zudem soll es eine linke Gegendemo geben. Man habe Kenntnis, dass von beiden Seiten Anmeldungen für den 20. Juli vorlägen, sagte ein Sprecher der Polizei in Kassel am Montag. Die Kleinstpartei "Die Rechte", der der Verfassungsschutz ein rechtsextremistisches Potenzial zuschreibt, hat auf ihrer Internetseite zu einer Demo aufgerufen. Sie spricht von einer gezielten Instrumentalisierung des Attentats auf den CDU-Politiker, mit dem Rechte in die Nähe von Gewalt und Terror gerückt würden.

Gegen die rechte Demo wollen linke Gruppierungen unter dem Motto "Naziaufmarsch verhindern" auf die Straße gehen. Man bereite sich auf den Einsatz vor, um einen störungsfreien Ablauf der Veranstaltungen zu gewährleisten, sagte der Polizeisprecher. Angaben zur erwarteten Zahl der Demonstranten machte er nicht. Die Rechten hätten 100 Teilnehmer angegeben, die Linken 1000. "Die Angaben müssen aber nicht mit der Realität übereinstimmen", erklärte die Polizei. Zuvor hatte die "Frankfurter Rundschau" über das Thema berichtet.

Lübcke war am 2. Juni in seinem Haus im Landkreis Kassel erschossen worden. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Der 45-jährige Stephan E. hatte die Tat gestanden und dann sein Geständnis widerrufen.