Fensterscheibe eine AfD-Büros in Hoyerswerda eingeschlagen

Hoyerswerda (dpa/sn) - Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) die Fensterscheibe eine AfD-Büros eingeschlagen. Der genaue Tathergang sei noch unklar, wie die Polizei in Görlitz am Samstag mitteilte. Die Höhe des Sachschadens liege bei etwa 1000 Euro. Da politische Motive nicht ausgeschlossen werden könnten, habe der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen.