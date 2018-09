Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat den Vorstoß seiner Parteivorsitzenden Andrea Nahles für Neuverhandlungen über die Zukunft des bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen gelobt. "Sie hat erkannt und offen eingeräumt, dass das Ergebnis der Beratungen mit Merkel und Seehofer (...) mit dem Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen nicht vereinbar war", sagte Weil am Freitag. Nahles habe "die vielen kritischen Stimmen in der Bevölkerung, in der SPD und in den Medien sehr ernst genommen".

Bei dem Treffen von Nahles mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Dienstag war die Beförderung Maaßens zum Innen-Staatssekretär vereinbart worden. Am Nachmittag war bekannt geworden, dass Nahles nach dem massiven Widerstand in ihrer Partei die geplante Beförderung Maaßens neu verhandeln will. Merkel und Seehofer signalisierten daraufhin Gesprächsbereitschaft. Man wolle "im Laufe des Wochenendes" eine "gemeinsame, tragfähige Lösung" finden, sagte Merkel am Abend in München.