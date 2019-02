Verfassungsschutzpräsident Witthaut warnt vor IS-Rückkehrern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsen bereitet sich nach Aussage von Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut seit einiger Zeit auf die Bedrohung durch Rückkehrer des sogenannten Islamischen Staates vor. "Straftäter werden als Straftäter behandelt und müssen bei uns vor Gericht gestellt werden, wenn sie als Kämpfer oder Unterstützer an diesen kriegerischen Auseinandersetzungen beteiligt waren", sagte der Behördenleiter der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Montagausgabe).

Von 84 aus Niedersachsen in die Krisengebiete in Syrien und im Irak ausgereisten Islamisten seien mehr als ein Drittel wieder in Deutschland. Ein Fünftel der IS-Rückkehrer sind laut Witthaut Frauen. "Viele der Menschen, die in die Kriegsgebiete gereist sind, haben furchtbare Dinge erlebt, möglicherweise auch Furchtbares getan. Viele von ihnen sind traumatisiert", sagte der 63-Jährige, der seit Jahresbeginn niedersächsischer Verfassungsschutzpräsident ist.