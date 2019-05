Politisch motivierte Kriminalität ist rückläufig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die politisch motivierte Kriminalität in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr erneut rückläufig gewesen, wobei gut die Hälfte der Taten aus dem rechten Spektrum kam. Die Zahl der politisch motivierten Straftaten lag 2018 bei 2501 nach 2857 im Jahr davor, wie Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag in Hannover mitteilte. Die Zahl von Gewalttaten mit politischem Motiv stieg von 166 auf 217, was unter anderem mit Auseinandersetzungen zwischen Kurden und Türken wegen der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien zusammenhängt. Die Zahl antisemitischer Straftaten sank von 128 auf 99. Die Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsheime oder deren Bewohner ging von 22 auf 11 zurück.