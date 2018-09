Althusmann fordert Akzeptanz der Maaßen-Beförderung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann hat die SPD dazu aufgefordert, die Beförderung von Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär zu akzeptieren. "Die Einlassungen des Präsidenten einer nachgeordneten Behörde waren nicht in Ordnung, die überzogenen Rücktrittsforderungen mancher SPD-Vertreter gleichsam nicht", sagte der niedersächsische Wirtschaftsminister am Mittwoch. "Hans-Georg Maaßen ist in Fragen der Inneren Sicherheit höchst kompetent", sagte Althusmann. "Die Entscheidung des Bundesinnenministers, weiter auf seine Expertise zu setzen, ist zu respektieren. Die große Koalition sollte zügig zur Sacharbeit zurückkehren."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Innenminister Horst Seehofer (CSU) und die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hatten sich bei einem Krisentreffen darauf geeinigt, dass Maaßen an der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz abgelöst wird. Allerdings wird er zum Staatssekretär in Seehofers Innenministerium befördert. Die SPD hatte seine Ablösung gefordert. Auslöser war unter anderem die Äußerung Maaßens, ihm lägen "keine belastbaren Informationen" vor, dass es in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer gegeben habe.